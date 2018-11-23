В Беларуси планируется закрепить право суда направлять супругов перед разводом к медиатору

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется закрепить право суда направлять супругов перед разводом на встречу с медиатором, сообщил журналистам заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси разработан законопроект по внесению изменений в некоторые отдельные кодексы по вопросам медиации. Он предполагает более активное использование медиации для урегулирования споров, возникающих в сфере семейно-брачных отношений, в том числе после расторжения брака, а также при заключении, исполнении и расторжении брачного договора, соглашения о детях, об алиментах и т.д.

Планируется закрепить такое понятие в закон, как "информационная встреча с медиатором". "Сегодня суд, принимая заявление о расторжении брака, дает сторонам на примирение три месяца. Мы предлагаем, чтобы в трехмесячный срок суд имел право направить стороны к медиатору. И, возможно, благодаря именно этой работе супруги найдут какой-то компромисс и откажутся от намерения расторгнуть брак", - сказал Николай Старовойтов.

Предполагается, что критерии, по которым можно воспользоваться этим правом, будет определять именно суд, в законопроекте они не прописаны. "Это право суда. Но если суд направил стороны для информационной встречи, то они обязаны пойти к медиатору и эти вопросы там разрешать. Естественно, чтобы направить на медиацию, необходимо согласие сторон", - добавил заместитель министра.

Николай Старовойтов уверен, что эти предложения направлены прежде всего на сохранение семьи. Законопроект создаст определенные условия для активного использования медиации во всех сферах.

Законопроектом также предусматривается возможность использования медиации на всех стадиях судопроизводства. Сегодня по экономическим спорам можно использовать медиацию только до начала рассмотрения дела в суде, по иным гражданским делам - на любой стадии судопроизводства. Предлагается унифицировать нормы гражданского и хозяйственного процесса.

Работа над законопроектом завершена. Он направлен для согласования во все государственные органы, подчиненные правительству. Внести в парламент планируется весной. "Думаю, это серьезная новация в целях популяризации и развития медиации в нашей стране", - отметил заместитель министра.

Медиация - это разрешение споров с помощью третьей нейтральной стороны, умение находить компромиссы, договариваться, вырабатывать общие позиции по конфликту. Основная задача этого института в том, чтобы не определять правого и виноватого, а найти такой способ разрешения конфликта, который бы устроил обе стороны. В Беларуси действует закон о медиации, который позволяет использовать ее во многих сферах, в том числе в трудовых, семейно-брачных спорах.

Практика применения медиации в Беларуси, а также зарубежный опыт показывают ее преимущества перед другими способами урегулирования конфликта. В частности, этот институт позволяет минимизировать затраты сторон, более оперативно разрешать спор и избегать судебных издержек.

Министерство юстиции готово к сотрудничеству со всеми заинтересованными в сфере популяризации и развития медиации.-0-