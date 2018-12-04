В Беларуси планируют составлять электронный рейтинг медработников

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируется, что у каждого врача и медсестры в Беларуси в перспективе появится личный электронный кабинет, с его помощью будет составляться рейтинг медработников. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь, как и многие другие страны, развивает систему персонифицированного учета медперсонала. Для развития электронного здравоохранения планируется создать личные кабинеты, вместе с системой учета они позволяют составить рейтинг медработника, определить лучших врачей и медсестер.

Планируется, что информация в личных электронных кабинетах будет доступна и пациентам, и коллегам-медикам, и руководителям учреждений здравоохранения. Ожидается, например, что пациенты смогут оставлять свои отзывы. В личных кабинетах планируется размещать информацию о квалификации, образовании.

Ольга Маршалко убеждена, что составление рейтинга будет для врачей прекрасным стимулом, чтобы повышать свою квалификацию, соблюдать правила медицинской этики и деонтологии, которые Минздрав утвердил в октябре этого года.

В развитие этого документа министерство утвердило концепцию центров мониторинга и профилактики психологических рисков в профессиональной деятельности медработников. Здесь будут отрабатывать вопросы психологической поддержки медиков, выявлять различные профессиональные деформации и корректировать их, изучать психологический климат в коллективах.

Как сообщалось, правила этики и деонтологии приняты с целью повысить ответственность и эффективность выполнения медицинскими, фармацевтическими работниками своих должностных обязанностей, а также доверие граждан к системе здравоохранения. Что касается работы с пациентами, не допускается грубое, формальное и нетактичное отношение, разглашение врачебной тайны. В документе определены и нормы взаимоотношений с коллегами, представителями госорганов и организаций. Медработники должны проявлять компетентность, корректность, ответственность, пунктуальность. Кроме того, скорая медицинская помощь должна оказываться медработниками (в пределах их возможностей) нуждающимся в ней людям вне организации здравоохранения. Случаи нарушения этих норм рассматриваются комитетами (комиссиями) по вопросам медицинской этики и деонтологии, комиссиями по противодействию коррупции, которые работают в организациях здравоохранения и других организациях, подчиненных Минздраву.-0-