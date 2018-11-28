В Беларуси трудятся более 86 тыс. инвалидов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 86 тыс. инвалидов в Беларуси имеют официальную занятость. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие люди, став инвалидами, стремятся продолжить трудовую деятельность, реализовать свой потенциал. По состоянию на 1 ноября текущего года чуть более 86 тыс. людей с инвалидностью работают. Для этого в Беларуси создана соответствующая законодательная база, которая определяет политику занятости для этой категории", - сказал Александр Румак.

Он отметил, что для инвалидов при приеме на работу не устанавливаются испытания, у них есть возможность пройти переобучение, получить новую профессию.

Компенсация нанимателям затрат на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью за 9 месяцев текущего года составила без малого Br2 млн. Также за 10 месяцев 29 инвалидов получили субсидии на организацию своего дела.

"Развита и адаптация инвалидов к трудовой деятельности. За 9 месяцев проходить ее направлено 430 инвалидов на 236 предприятиях республики. Это возможность от 6 месяцев до года адаптироваться к той или иной профессии, рабочему месту, чтобы легче было затем влиться в коллектив и производственный процесс", - пояснил Александр Румак.

В настоящее время в Беларуси насчитывается 568 тыс. инвалидов, в том числе 31,7 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.-0-