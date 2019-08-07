В Беларуси за январь-июль от рук семейных агрессоров погибли 55 человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 августа от рук семейных агрессоров погибли 55 человек, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики ГУОПП МВД Олег Каразей, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение последних семи месяцев продолжают регистрироваться тяжкие преступления в сфере быта. За январь-июль близкими причинено более 120 умышленных тяжких телесных повреждений, 55 человек погибли от рук тех, с кем они живут и ведут общее хозяйство.

По уголовной статистике, среди всех жертв насилия в семье на мужчин и женщин приходится примерно одинаковая доля. Важно понимать, что потерпевшие мужчины страдают в том числе от рук своих братьев, отцов, сыновей.

В 80% случаев в преступлениях, которые совершаются в семьях, виновны мужчины. Если проанализировать статистику конкретно убийств и тяжких телесных повреждений, то женщины совершают каждое третье преступление. Нередко изначально они сами жертвы мелких упреков, побоев и, когда в какой-то момент чаша терпения переполняется, берут нож и наносят удар, который будет квалифицирован как тяжкое телесное повреждение или убийство в зависимости от последствий.

По статистике, более 83% убийств и тяжких телесных повреждений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Институт социологии НАН в 2018 году провел социсследование причин насилия в семье. Согласно опросу женщин, в 70% случаев к насилию в семье приводит алкогольное опьянение. Но глубинные причины кроются в другом: ревности, желании партнера показать, кто в доме хозяин, материальных проблемах, желании партнера преподнести урок и др. "Сам факт потребления алкоголя, конечно, приводит к насилию, но глубинные причины в том, что в семье ненормально выстроены отношения, - отметил Олег Каразей. - Мужчины, которые причиняют насилие, считают, что обладают какими-то особыми правами по отношению к жене и могут учить ее по поводу и без. Соответственно, сначала это учения, потом замахивания, потом удары - все идет по нарастающей, пока не приводит к тяжким последствиям".

Представитель МВД подчеркнул, что нельзя ждать, когда насилие достигнет высшей точки. Раннее обращение за помощью способствует разрешению проблемы. "Если мужчина начинает высказывать необоснованные претензии, контролировать поведение жены и ее финансовые траты и т.д., начинает замахиваться, в семье есть проблема. Нужно обращаться к психологам, общественным объединениям, которые оказывают помощь", - сказал Олег Каразей. Он напомнил, что работает общенациональная горячая линия 8-801-100-8-801.

В Беларуси с 29 июля по 3 августа проводилось специальное комплексное мероприятие "Быт". Оно было связано с увеличением количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Цель мероприятия - комплексное применение мер профилактики по отношению к гражданам, которые допускают насилие в семье, повышение уровня взаимодействия всех субъектов профилактики, привлечение общественности к проблеме.-0-