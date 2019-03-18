18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по-восточному весело и радушно отметили древний Новый год - Навруз. В этом году праздник организовали совместно девять посольств, пригласив коллег-дипломатов из Беларуси, а также представителей международных организаций, передает корреспондент БЕЛТА.

Организаторами мероприятия выступили посольства Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана в Республике Беларусь. Оргкомитет по их подготовке и проведению возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Насирджан Юсупов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Насирджан Юсупов

"Праздник в том случае праздник, если к тебе приходят друзья, родные, близкие и ты веселишься. Поэтому мы - восточные страны, страны Центральной Азии, Иран, Турция - решили вместе собраться и отпраздновать", - сказал Насирджан Юсупов. Он подчеркнул, что Навруз является одним из любимых праздников для восточных стран. "Это Новый год. 21 марта - день равноденствия, когда светлое и темное время равны, но светлое начинает увеличиваться, добро начинает побеждать зло. Поэтому на Востоке его с особым трепетом отмечают", - добавил он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов напомнил, что было время, когда Навруз был запрещен из-за того, что в нем видели религиозный оттенок, однако этот древний праздник не имеет отношения к религии, он признан на международном уровне.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов

Для белорусов и славянских народов философия Навруза очень понятна и близка. "Философия этого праздника такова, что призывает жить в гармонии с миром, окружающей природой, быть ближе, помогать друг другу, жить во взаимоуважении, делать добро, созидать, чтобы в каждой семье царили мир, благополучие, достаток. Философия Навруза не ограничена вероисповеданиями или национальностями. В ней есть то, что близко всем нам", - сказал, поздравляя собравшихся, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский

По традиции во время Навруза выступили фольклорные коллективы, была организована выставка предметов национального быта, представлены блюда национальной кухни.

Шарифа Алимова

Алин Арстанбекова с сыном

Навруз - один из древнейших праздников в истории человечества. В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, согласно которой 21 марта признано Международным днем Навруза.

Амалия Мамедова

Празднование Навруза означает утверждение жизни в гармонии с природой. Национальный праздник весны является символом плодородия, нежности и доброты, способствует продвижению ценностей мира и солидарности как между поколениями, так и внутри семьи, а также примирению и добрососедству. Он содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы между народами. -0-

Фото Рамиля Насибулина