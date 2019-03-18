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В СНГ 2019 год будет наполнен гуманитарными проектами - Сазонов

Общество 18.03.2019 | 20:15
Алексей Сазонов. Фото из архива
Алексей Сазонов. Фото из архива

Гуманитарное сотрудничество - важнейшее направление взаимодействия стран СНГ. Оно позволяет в полном объеме задействовать человеческий фактор в межгосударственных отношениях, способствует укреплению традиционных связей и дружбы народов, обеспечению межнационального согласия, экономическому и социальному прогрессу стран Содружества. О чем здесь речь? Прежде всего это формирование общего образовательного, научного, информационного и культурного пространства, совместное решение вопросов социальной и демографической политики, углубление взаимодействия в сфере здравоохранения, спорта и туризма, книгоиздания. О ближайших проектах в этом направлении корреспонденту БЕЛТА рассказал директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов.

- В 2019-м сотрудничество в гуманитарной сфере стран СНГ проходит под знаком Года книги. Чем будет наполнен он, чем будет знаменателен?

- Год книги в странах Содружества обещает быть насыщенным. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов и многочисленных культурно-просветительных мероприятий, направленных на приобщение молодого поколения к художественной литературе, на организацию книжно-иллюстративных выставок и продвижение книги и чтения. Такие мероприятия с начала года уже прошли в Армении, Беларуси, Казахстане, России и других странах Содружества. Так, более 60 тыс. гостей посетили в феврале Минскую международную книжную выставку-ярмарку, в работе которой приняли участие книгоиздатели из многих стран Содружества.

Во время выставки был презентован проект "Читаем вместе - познаем друг друга", реализуемый по инициативе Исполнительного комитета СНГ и при поддержке Совета по культурному сотрудничеству. Речь идет об экспозиции 57 книг современных авторов и писателей, творивших в разное время в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и России. Собранные книги и сегодня широко издаются в странах Содружества в силу актуальности звучания и особой популярности произведений. Мы планируем, что в течение года эта экспозиция будет выставлена в национальных библиотеках и в рамках книжных выставок в ряде наших стран. Надеемся, что она позволит читателям познакомиться со знаковыми произведениями авторов стран Содружества, лучше узнать о жизни, ценностях и устремлениях братских народов.

На территории СНГ проживают более 140 народов и народностей. В этой связи остается актуальной задача формирования библиотечных фондов в странах Содружества, расширения читательской аудитории за счет молодых людей. Кроме того, в​ русле мероприятий Года книги с особым акцентом будут реализовываться такие традиционные литературные проекты, как международный конкурс "Искусство книги", акция "Книга в подарок", издание журнала "Дружба народов", формирование электронной библиотеки СНГ. Будет продолжена работа по приданию статуса международного гуманитарного портала интернет-проекту "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества".

- В СНГ достаточно успешно реализуется Межгосударственная программа "Культурная столица Содружества". Такой статус уже имели 13 различных городов,эстафету готовится принять Брест...

- Презентация Бреста в качестве будущей культурной столицы состоялась на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ в Астане в июне прошлого года. Открытие программы намечено на 5 апреля. Среди ее мероприятий - концерт мастеров искусств государств Содружества, выставка произведений мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства, этнографические выставки "Национальные традиции и обычаи", "Национальная одежда", "Национальная кухня" и многие другие.

Хочу отметить, что в мае в Ашхабаде пройдет очередной Форум творческой и научной интеллигенции, на котором будут подведены итоги гуманитарного сотрудничества за прошедший период и обсуждены новые проекты взаимодействия в этой сфере. По традиции на его полях состоятся выступления известных творческих коллективов и исполнителей, пройдет очередное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ, ведущие деятели культуры и искусства наших стран обменяются опытом работы.

Заметным событием в развитии взаимодействия в сфере культуры станет планируемое принятие в 2019 году соглашения о сотрудничестве в области музейного дела. Документ направлен на создание благоприятных условий для развития музейно-выставочного обмена, сохранение лучших практик и традиций межмузейных контактов.

- В СНГ с момента его создания пристальное внимание уделяется повышению качества образования и расширению его доступности, совершенствованию методов обучения и воспитания детей и молодежи. Что планируется сделать в нынешнем году на пути формирования общего образовательного пространства Содружества?

- В этом году будет продолжена работа по формированию общего образовательного пространства на всех уровнях: дошкольном и школьном, среднем и высшем профессиональном, послевузовском и академическом. Пожалуй, нигде больше в мире нет такого уровня межгосударственного сотрудничества, охватывающего весь спектр образовательных услуг, от детства до профессиональной ориентации молодежи, высшего профессионального образования и образования для взрослых.

В 2019-м планируется подписать соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ. Это относительно новая для нашего Содружества форма сотрудничества в сфере образования. Она призвана повысить качество подготовки высококвалифицированных кадров путем объединения возможностей и ресурсов образовательных организаций разных стран, через реализацию самых востребованных программ высшего и дополнительного профессионального образования.

Это соглашение создаст прочную правовую основу для перспективного интеграционного проекта,​ позволит существующим в настоящее время контактам и связям между университетами стран СНГ получить поддержку со стороны​ организаций-партнеров, заинтересованных физических и юридических лиц, фондов СНГ, включая Межгосударственный фонд​ гуманитарного сотрудничества Содружества. Мы ожидаем от Сетевого университета СНГ также придания нового импульса реализации совместных научных и научно-технических проектов, внедрения самых современных учебных и производственных практик и других видов учебной деятельности.

Отрадно, что после некоторой паузы последних лет начинает активизироваться практическое сотрудничество в вопросах развития фундаментальной науки. В этом году высшими органами Содружества будут приняты два новых соглашения по данной тематике. В частности, на апрельское заседание Совета министров иностранных дел СНГ выносится проект соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств СНГ. Цель документа - содействовать развитию долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества в научной сфере. Соглашение будет способствовать формированию общего научного пространства и эффективного механизма сотрудничества в области научной деятельности, развитию научно-технического потенциала организаций, взаимодействию научно-исследовательских коллективов и отдельных ученых, совершенствованию механизмов финансирования многосторонних научных проектов, а следовательно, повышению уровня конкурентоспособности научной сферы и в целом стран СНГ на мировом рынке.

- Традиционно на пространстве СНГ особое внимание уделяется вопросам охраны здоровья населения. Какие новые документы разрабатываются в этом направлении?

- В течение года на рассмотрение Экономического совета СНГ будут представлены два важных документа по этой тематике. Первый - план мероприятий по реализации стратегии "Здоровье населения государств - участников СНГ" на 2020-2021 годы. Он направлен на сокращение воздействия факторов риска, ведущих к заболеваниям диабетом, сердечно-сосудистым, онкологическим, респираторным и иным проблемам. Опыт многих стран показывает, что профилактические мероприятия могут привести к снижению смертности от так называемых неинфекционных заболеваний вдвое. Безусловно, для уменьшения распространенности неинфекционных заболеваний необходим комплексный подход, включающий соответствующее финансирование, информирование населения, меры законодательного характера. Поэтому в плане акцент также сделан на реализацию комплекса мер, направленных на популяризацию здорового образа жизни, сокращение употребления табака, упреждение нездорового питания, злоупотреблений алкоголем, развитие физической активности граждан наших стран.

Второй документ - план совместных действий государств СНГ по предупреждению распространения туберкулеза на 2020-2024 годы. Его направленность вытекает из самого названия документа. Туберкулез сегодня остается серьезной проблемой для наших стран, являясь одной из девяти основных причин смертности. Однако большинство смертей от туберкулеза можно было бы предотвратить путем ранней диагностики и надлежащего лечения. Планом предусматриваются согласованные действия государств Содружества по обеспечению эффективного лечения лиц, больных туберкулезом, по совершенствованию методов профилактики этой болезни, активизации научных исследований и повышению уровня информированности населения и мигрантов по проблеме, по обмену опытом работы лучших специализированных клиник, совершенствованию подготовки врачей и медицинского персонала.

В числе наиболее актуальных тем, по​ которым представители стран Содружества приблизились к подписанию соответствующих межправительственных документов, могу назвать проблематику противодействия негативному влиянию табака на здоровье людей, предупреждения онкологических заболеваний, распространения ВИЧ-инспекции, диабета.

Среди вопросов, относящихся к социально-трудовой проблематике, которая также является составной частью гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества, я бы выделил разрабатываемый сейчас проект соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств СНГ.

Кроме того, продолжается работа по подготовке новых совместных проектов в сфере спорта и физической культуры. Наиболее заметным, а, возможно, и знаковым проектом на предстоящие годы станут предложенные по инициативе России спортивные Игры стран СНГ. Соответствующее положение об играх находится на проработке в странах Содружества. Не буду пока говорить о деталях проекта, но отмечу, что по своему содержанию и масштабу предложенный формат спортивных соревнований не имеет аналогов на пространстве СНГ. Он даст возможность большому числу молодых спортсменов из наших стран принять участие в соревнованиях как по олимпийским, так и по национальным видам спорта. Полагаем, что Игры стран СНГ будут органически вписаны в ряд самых крупных мировых соревнований.

- Что можно сказать о сотрудничестве в молодежной сфере?

- Взаимодействие в вопросах молодежной политики реализуется достаточно активно. Так, в 2019 году в Азербайджане впервые​ будут организованы мероприятия финального этапа международного молодежного проекта "100 идей для СНГ". Решение о проведении этого конкурса научно-технического творчества было принято на заседании Совета глав правительств СНГ в июне прошлого года.

Среди относительно новых тем взаимодействия находится проблематика обеспечения занятости молодежи, особенно в части создания условий для трудоустройства тех, кто только начинает свою трудовую жизнь. Особый интерес проявлен к теме развития молодежного предпринимательства, изучения передового опыта организации работы по повышению правовой грамотности молодежи. Набирает обороты взаимодействие государств СНГ в поддержке молодежного добровольческого или волонтерского движения. Концепция развития сотрудничества в этой сфере на период 2018-2020 годов была утверждена в сентябре прошлого года. В ближайшее время планируется завершить работу по подготовке сборника "Опыт и перспективы развития волонтерского движения на пространстве СНГ".

Разумеется, невозможно рассказать обо всех проектах 2019 года в сфере гуманитарного сотрудничества наших стран. По всем обозначенным направлениям взаимодействия в странах Содружества будут проведены многочисленные мероприятия, реализованы разноплановые проекты, участие в которых, как мы надеемся, примут миллионы наших граждан. Одновременно готовятся к подписанию проекты новых важных соглашений и иных нормативно-правовых документов, регулирующих взаимодействие в области здравоохранения, фундаментальной науки, образования и спорта. Важно, что подобные договоренности создают основу для решения​ жизненно значимых проблем граждан наших стран, а это значит, что интеграционные процессы на пространстве СНГ сохранят свою востребованность и привлекательность.

Светлана СУХАРКО,

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