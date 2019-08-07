7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси комплексно обновлено содержание образования на всех ступенях, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Содержание образования - один из ключевых аспектов. Оно определяет, насколько специалисты будут готовы впоследствии вливаться в экономику, в социальную сферу и выполнять те профессиональные обязанности, которые перед ними стоят. К 1 сентября у нас существенно обновлено содержание образования на первой ступени, в частности, только за последнее полугодие разработаны и приняты 84 новых образовательных стандарта, разработаны новые учебники, - рассказал Сергей Касперович. - Существенно пересмотрены подходы ко второй ступени образования. Фактически у нас магистратура будет работать в новом формате и ориентироваться на удовлетворение потребностей научной, инновационной, а также образовательной сфер в кадрах. Это полностью новое содержание, новые образовательные стандарты и учебно-методическая литература".

Продолжается реализация концепции "Университет 3.0". "Семь университетов уже участвуют в эксперименте, подключается еще Полоцкий государственный университет. Речь идет о формировании у студентов, магистрантов предпринимательских компетенций, создании для этого необходимой инфраструктуры в университетах. Еще одно направление - это цифровизация на уровне высшего образования. Сейчас реализуется эксперимент "Цифровой университет" на базе БГУИР. Есть определенные результаты, мы планируем расширение этого эксперимента уже с этого года. В него включится еще ряд университетов", - отметил начальник главного управления.

Кроме того, будет реализован проект по модернизации системы высшего образования за счет займа Всемирного банка. Внушительная часть средств пойдет на улучшение материально-технической базы университетов.-0-

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