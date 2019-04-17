Вопросы медобеспечения полетов судов гражданской авиации стран СНГ обсудят в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации состоится 18-19 апреля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что в заседании примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Международного авиационного комитета, Ассоциации врачей авиационной медицины России и Исполкома СНГ.

На встрече рабочая группа обсудит решения, принятые на 28-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, рассмотрит проект авиационных правил "Проверка соответствия установленным требованиям юридических и физических лиц, осуществляющих медицинское обеспечение полетов воздушных судов гражданской авиации государств - участников СНГ", требования к состоянию здоровья кандидатов на получение и продление свидетельств авиационного персонала.

Участники заседания рассмотрят также актуальные вопросы в области медицинского обеспечения безопасности полетов, в частности порядок допуска к исполнению профессиональных обязанностей, оказание медицинской помощи членам экипажа и пассажирам воздушных судов, а также лицам, находящимся на территориях международных аэропортов.

Будут обсуждены проблемные вопросы в практике применения методических рекомендаций по организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного либо подозрительного на заражение инфекционной болезнью, представляющей чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, при осуществлении полетов воздушных судов гражданской авиации стран СНГ.-0-