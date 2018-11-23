Возможности медиации при урегулировании бизнес-споров планируется закрепить законодательно

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности медиации при урегулировании бизнес-споров в Беларуси планируют закрепить законодательно, сообщил журналистам заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси разработан законопроект по внесению изменений в некоторые отдельные законы по вопросам медиации. В частности, он предусматривает внедрение медиации по спорам, возникающими между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, наряду с существующим претензионном порядком. "Сегодня до обращения в суд стороны имеют право самостоятельно урегулировать спор путем использования претензионного порядка. Мы предлагаем в нашем законопроекте наряду с этим использовать и возможности медиации. Таким образом, у сторон будет альтернатива", - сказал Николай Старовойтов.

Медиация - это разрешение споров с помощью третьей, нейтральной стороны. Это умение находить компромиссы, договариваться, вырабатывать общие позиции по конфликту. Основная задача этого института в том, чтобы не определять правого и виноватого, а найти способ разрешения конфликта, который бы устроил обе стороны. В Беларуси действует закон о медиации, который позволяет использовать ее во многих сферах, в том числе в трудовых, семейно-брачных спорах.

Практика применения медиации в Беларуси, а также зарубежный опыт показывают ее преимущества перед другими способами урегулирования конфликта. В частности, этот институт позволяет минимизировать затраты сторон, более оперативно разрешать спор и избегать судебных издержек. Вместе с тем этот молодой институт гражданского общества испытывает определенные трудности в части доверия населения к нему.

Министерство юстиции готово к сотрудничеству со всеми заинтересованными в сфере популяризации и развития медиации.-0-