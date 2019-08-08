Выезжающим за рубеж на длительные стажировки медикам могут разрешить не увольняться

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав прорабатывает механизм, при котором медикам, планирующим длительные зарубежные командировки, не придется увольняться с места работы в Беларуси, сообщила журналистам начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прорабатываем нормативный документ, который позволит проходить длительные стажировки за пределами нашей страны без необходимости увольняться с рабочего места в Беларуси. Если специалист захотел уехать на стажировку, например, на 6 месяцев, это не будет приводить к тому, что ему нужно будет увольняться", - сказала Ольга Маршалко.

Механизм, который планируется разработать, позволит специалисту на какой-то срок оставаться закрепленным за своей организацией, пока он осваивает в зарубежных клиниках новые технологии, не лишаясь на период стажировки работы.

Обеспеченность врачами в Беларуси - одна из самых высоких в мире: 55 врачей на 10 тыс. населения. В европейских странах средний показатель составляет 38 на 10 тыс.-0-