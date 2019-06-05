Взгляд из Сербии: в галерее-салоне "АртХаос" открылась уникальная выставка художников из братской страны

Казалось бы, между Минском и Белградом, даже если по прямой, далековато – полторы тысячи километров. Но как близки оказываются наши народы, когда начинают разговаривать на языке самом понятном – на языке культурной общности! Вчера в Минске, в галерее-салоне "АртХаос", которая расположена в торгово-развлекательном центре "Дана Молл", открылась уникальная выставка "Око сербского искусства". И это обязательно нужно видеть!

В экспозиции – почти три десятка работ шести сербских мастеров живописи. В Минск приехали полотна и композиции, которые создали известные не только в Сербии, но и далеко за ее пределами творцы – Зоран Граовац, Зоран Иванович, Мирослав Лазович, Оливера Неделькович-Карич, Боян Оташевич и Бисения Терещенко. Они – истинные художники своей страны и своего времени, а в их творчестве отражаются как мотивы современной Сербии, так и память поколений и столетий. Здесь есть все – буйство эмоций, образов и красок абстракционизма, с одной стороны, и сдержанность чувств, тонов и лирическая откровенность – с другой. Почти как на тысячелетних фресках монастыря Джурджеви-Ступови или хрупких листах Мирославова Евангелия – старейшего памятника сербско-славянской письменности XII века! И тут же – мостик от наследия Византии к новейшим временам, когда художники Сербии с XIX века творили в едином творческом пространстве Европы – от Вены и Парижа до Мюнхена и Амстердама.

В Минск приехали полотна и композиции, которые создали художники известные не только в Сербии, но и далеко за ее пределами

Удивительная экспозиция! И удивительное ощущение общности двух народов – белорусов и сербов, которых кроме глубоких исторических и духовных связей уже многие годы объединяет тесное политическое и экономическое взаимодействие.

В экспозиции – почти три десятка работ шести сербских мастеров живописи

Мы, как показывает наше восприятие творчества и работы человеческой души, – настоящие братья. Но при этом наши отношения выстраиваются в прямом контексте большой европейской семьи и тесного международного взаимодействия. Не удивительно, что о панъевропейском и планетарном гуманитарном сотрудничестве, об органической включенности Беларуси в мировое культурное пространство говорили прежде всего и организаторы этой уникальной экспозиции.

Директор галереи-салона "АртХаос" Лилия Лукашенко подчеркнула, насколько легко и просто находить общий язык с настоящими друзьями, как быстро достигается взаимопонимание и насколько эффективным получается результат.

Директор галереи-салона "АртХаос" Лилия Лукашенко

– Подобная выставка в Минске проходит впервые. И организована она в рамках проекта "Арт Минск" – международного фестиваля изобразительного искусства, который ежегодно проводится в белорусской столице. Значение подобных акций в том, что единение между народами прежде всего осуществляется посредством личностных контактов, культурных взаимоотношений, духовных связей людей, а уже потом – на политическом или экономическом уровнях. И этот неопровержимый факт находит безусловное отражение в представленных на выставке работах, – отметила руководитель галереи.

По словам Лилии Лукашенко, работы для экспозиции отбирала не белорусская сторона, а Ассоциация художников изобразительного искусства Сербии. Таким образом, творчество братского народа предстает для белорусского зрителя оригинальным, настоящим – что называется, из первых рук!

Мирослав Лазович, президент Союза художников Сербии, не скрывает, что экспозиция носит во многом репрезентативный характер:

– Шесть художников, работы которых представлены в Минске, – это не только самые активные члены нашего художественного объединения, но и те, кто в наибольшей степень представляют современное изобразительное искусство нашей страны.

Мирослав Лазович, президент Союза художников Сербии

Руководитель творческой организации мастеров живописи Сербии отметил, что он впервые приехал в Минске и испытал от нашего города и нашей страны очень сильные эмоции и впечатления.

– Я ощущаю здесь, в Беларуси, единство славянских культур, – подчеркнул Мирослав Лазович.

О том, что каждая работа на стенах галереи – не просто изображение, а выстраданное душой чувство, обостренная эмоция или переживание, рассказал один из участников экспозиции, который приехал в Минск, Зоран Иванович. Триптих, который он представил в Минске, поражает глубиной философской мысли автора и глубочайшим погружением в переживания – не всегда, к сожалению, светлые…

– Все работы связаны с моей родиной – краем Косово и той ситуацией, которая произошла на нашей земле. Это рассказ про мою семью и мою страну. В одной из работ, к примеру, я попытался в художественном образе изобразить генеалогическое дерево своего рода – происхождение моей семьи, того, кто мы есть, – так объяснил журналистам замысел своих впечатляющих полотен Зоран Иванович.

Художник Зоран Иванович

Как подчеркнул художник, для него большой честью стало право представить свои работы в Минске.

– Я очень рад впервые выставляться в белорусской столице. С работой "Ангел-хранитель генеалогического древа", к слову, я побывал на многих мировых выставочных площадках – например, в парижском Лувре и в десятке крупнейших галерей мира – от Германии, Италии и Испании до США. Но здесь, в Минске, особенно приятно показывать свои работы. Ведь я убежден, что белорусская душа сможет понять меня лучше, чем кто бы то ни был. Я вообще не вижу разницы между нашими народами, у нас очень много общего – и бог, и душа, и история. Так что я чувствую себя как дома! – отметил Зоран Иванович.

Примечательно, что на открытии выставки был немало и белорусских мастеров живописи. С интересом знакомясь с творчеством коллег из Белграда, художники не скрывали – здесь нет места зависти или смутному непониманию. Наоборот, творчество сербских художников очень близко белорусской душе!

– Живопись – это не разговорный жанр. Великий художник Гюстав Курбе считал предназначением живописца отражение жизни. И глядя на эти работы, я чувствую, что их писали славяне. Меня радует их очень требовательное, высочайшее отношение к искусству. А есть и другой момент – глядя на эти картины, я чувствую, как мы близки. Я очень остро чувствую, сколь много у нас совместного, общего. Поэтому я считаю эту выставку событием в культурной жизни страны, – убежден член Союза художников Беларуси Николай Исаенок.

Николай Исаенок, член Союза художников Беларуси

Безусловно, особое значение имеет и органическое включение Беларуси в общеевропейский культурный процесс – именно благодаря таким экспозициям, как организованная галереей-салоном "АртХаос" выставка "Око сербского искусства". Как отметил руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич, год назад, во время первого этапа одноименного Международного фестиваля, шел разговор о том, как было бы здорово на белорусской площадке представить образцы современного сербского искусства.

Руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич

– И то, что в тот момент казалось недостижимой мечтой, сегодня очень успешно реализовано! Хочу поздравить всех с этой яркой выставкой произведений, созданных по-настоящему многоплановыми творческими личностями. Для фестиваля "Арт Минск" площадка галереи "АртХаос" является одной из основных. И мы выражаем огромную благодарность организаторам за такую весомую поддержку важного культурного начинания в столице! И прошу всех собравшихся аплодисментами поблагодарить наших сербских друзей за этот прекрасный подарок – столь замечательную экспозицию! – призвал Александр Зинкевич.

Выставка "Око сербского искусства" продлится две недели. А это значит, что у каждого из нас есть возможность не только полюбоваться произведениями сербских художников, но и приобрести их работы. Например, автор этих строк серьезно задумался над тем, чтобы стать обладателем тонкой и безукоризненной по стилю мозаики в исполнении Оливеры Неделькович Карич…

Остается лишь напомнить, что галерея-салон "АртХаос" работает без выходных с 10.00 до 22.00 по адресу: г. Минск, ТРЦ "Дана Молл", ул. П. Мстиславца, 11, 1-й этаж, центральный вход.

Приходите – это действительно интересно!

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