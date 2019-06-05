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Взгляд из Сербии: в галерее-салоне "АртХаос" открылась уникальная выставка художников из братской страны

Общество 05.06.2019 | 11:48

Казалось бы, между Минском и Белградом, даже если по прямой, далековато – полторы тысячи километров. Но как близки оказываются наши народы, когда начинают разговаривать на языке самом понятном – на языке культурной общности! Вчера в Минске, в галерее-салоне "АртХаос", которая расположена в торгово-развлекательном центре "Дана Молл", открылась уникальная выставка "Око сербского искусства". И это обязательно нужно видеть!

В экспозиции – почти три десятка работ шести сербских мастеров живописи. В Минск приехали полотна и композиции, которые создали известные не только в Сербии, но и далеко за ее пределами творцы – Зоран Граовац, Зоран Иванович, Мирослав Лазович, Оливера Неделькович-Карич, Боян Оташевич и Бисения Терещенко. Они – истинные художники своей страны и своего времени, а в их творчестве отражаются как мотивы современной Сербии, так и память поколений и столетий. Здесь есть все – буйство эмоций, образов и красок абстракционизма, с одной стороны, и сдержанность чувств, тонов и лирическая откровенность – с другой. Почти как на тысячелетних фресках монастыря Джурджеви-Ступови или хрупких листах Мирославова Евангелия – старейшего памятника сербско-славянской письменности XII века! И тут же – мостик от наследия Византии к новейшим временам, когда художники Сербии с XIX века творили в едином творческом пространстве Европы – от Вены и Парижа до Мюнхена и Амстердама.

В Минск приехали полотна и композиции, которые создали художники известные не только в Сербии, но и далеко за ее пределами
В Минск приехали полотна и композиции, которые создали художники известные не только в Сербии, но и далеко за ее пределами

Удивительная экспозиция! И удивительное ощущение общности двух народов – белорусов и сербов, которых кроме глубоких исторических и духовных связей уже многие годы объединяет тесное политическое и экономическое взаимодействие.

В экспозиции – почти три десятка работ шести сербских мастеров живописи
В экспозиции – почти три десятка работ шести сербских мастеров живописи

Мы, как показывает наше восприятие творчества и работы человеческой души, – настоящие братья. Но при этом наши отношения выстраиваются в прямом контексте большой европейской семьи и тесного международного взаимодействия. Не удивительно, что о панъевропейском и планетарном гуманитарном сотрудничестве, об органической включенности Беларуси в мировое культурное пространство говорили прежде всего и организаторы этой уникальной экспозиции.

Директор галереи-салона "АртХаос" Лилия Лукашенко подчеркнула, насколько легко и просто находить общий язык с настоящими друзьями, как быстро достигается взаимопонимание и насколько эффективным получается результат.

Директор галереи-салона "АртХаос" Лилия Лукашенко
Директор галереи-салона "АртХаос" Лилия Лукашенко

– Подобная выставка в Минске проходит впервые. И организована она в рамках проекта "Арт Минск" – международного фестиваля изобразительного искусства, который ежегодно проводится в белорусской столице. Значение подобных акций в том, что единение между народами прежде всего осуществляется посредством личностных контактов, культурных взаимоотношений, духовных связей людей, а уже потом – на политическом или экономическом уровнях. И этот неопровержимый факт находит безусловное отражение в представленных на выставке работах, – отметила руководитель галереи.

По словам Лилии Лукашенко, работы для экспозиции отбирала не белорусская сторона, а Ассоциация художников изобразительного искусства Сербии. Таким образом, творчество братского народа предстает для белорусского зрителя оригинальным, настоящим – что называется, из первых рук!

Мирослав Лазович, президент Союза художников Сербии, не скрывает, что экспозиция носит во многом репрезентативный характер:

– Шесть художников, работы которых представлены в Минске, – это не только самые активные члены нашего художественного объединения, но и те, кто в наибольшей степень представляют современное изобразительное искусство нашей страны.

Мирослав Лазович, президент Союза художников Сербии
Мирослав Лазович, президент Союза художников Сербии

Руководитель творческой организации мастеров живописи Сербии отметил, что он впервые приехал в Минске и испытал от нашего города и нашей страны очень сильные эмоции и впечатления.

– Я ощущаю здесь, в Беларуси, единство славянских культур, – подчеркнул Мирослав Лазович.

О том, что каждая работа на стенах галереи – не просто изображение, а выстраданное душой чувство, обостренная эмоция или переживание, рассказал один из участников экспозиции, который приехал в Минск, Зоран Иванович. Триптих, который он представил в Минске, поражает глубиной философской мысли автора и глубочайшим погружением в переживания – не всегда, к сожалению, светлые…

– Все работы связаны с моей родиной – краем Косово и той ситуацией, которая произошла на нашей земле. Это рассказ про мою семью и мою страну. В одной из работ, к примеру, я попытался в художественном образе изобразить генеалогическое дерево своего рода – происхождение моей семьи, того, кто мы есть, – так объяснил журналистам замысел своих впечатляющих полотен Зоран Иванович.

Художник Зоран Иванович
Художник Зоран Иванович

Как подчеркнул художник, для него большой честью стало право представить свои работы в Минске.

– Я очень рад впервые выставляться в белорусской столице. С работой "Ангел-хранитель генеалогического древа", к слову, я побывал на многих мировых выставочных площадках – например, в парижском Лувре и в десятке крупнейших галерей мира – от Германии, Италии и Испании до США. Но здесь, в Минске, особенно приятно показывать свои работы. Ведь я убежден, что белорусская душа сможет понять меня лучше, чем кто бы то ни был. Я вообще не вижу разницы между нашими народами, у нас очень много общего – и бог, и душа, и история. Так что я чувствую себя как дома! – отметил Зоран Иванович.

Примечательно, что на открытии выставки был немало и белорусских мастеров живописи. С интересом знакомясь с творчеством коллег из Белграда, художники не скрывали – здесь нет места зависти или смутному непониманию. Наоборот, творчество сербских художников очень близко белорусской душе!

– Живопись – это не разговорный жанр. Великий художник Гюстав Курбе считал предназначением живописца отражение жизни. И глядя на эти работы, я чувствую, что их писали славяне. Меня радует их очень требовательное, высочайшее отношение к искусству. А есть и другой момент – глядя на эти картины, я чувствую, как мы близки. Я очень остро чувствую, сколь много у нас совместного, общего. Поэтому я считаю эту выставку событием в культурной жизни страны, – убежден член Союза художников Беларуси Николай Исаенок.

Николай Исаенок, член Союза художников Беларуси
Николай Исаенок, член Союза художников Беларуси

Безусловно, особое значение имеет и органическое включение Беларуси в общеевропейский культурный процесс – именно благодаря таким экспозициям, как организованная галереей-салоном "АртХаос" выставка "Око сербского искусства". Как отметил руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич, год назад, во время первого этапа одноименного Международного фестиваля, шел разговор о том, как было бы здорово на белорусской площадке представить образцы современного сербского искусства.

Руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич
Руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич

– И то, что в тот момент казалось недостижимой мечтой, сегодня очень успешно реализовано! Хочу поздравить всех с этой яркой выставкой произведений, созданных по-настоящему многоплановыми творческими личностями. Для фестиваля "Арт Минск" площадка галереи "АртХаос" является одной из основных. И мы выражаем огромную благодарность организаторам за такую весомую поддержку важного культурного начинания в столице! И прошу всех собравшихся аплодисментами поблагодарить наших сербских друзей за этот прекрасный подарок – столь замечательную экспозицию! – призвал Александр Зинкевич.

Выставка "Око сербского искусства" продлится две недели. А это значит, что у каждого из нас есть возможность не только полюбоваться произведениями сербских художников, но и приобрести их работы. Например, автор этих строк серьезно задумался над тем, чтобы стать обладателем тонкой и безукоризненной по стилю мозаики в исполнении Оливеры Неделькович Карич…

Остается лишь напомнить, что галерея-салон "АртХаос" работает без выходных с 10.00 до 22.00 по адресу: г. Минск, ТРЦ "Дана Молл", ул. П. Мстиславца, 11, 1-й этаж, центральный вход.

Приходите – это действительно интересно!

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