Звезды белорусского спорта примут участие в благотворительном марафоне

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезды белорусского спорта примут участие в большом 24-часовом благотворительном марафоне "24 Разам" в помощь детям с аутизмом, который пройдет 16-17 августа в Минске. Об этом журналистам сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси рассказала призер двух Олимпиад по плаванию Александра Герасименя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш проект направлен на помощь детям с аутизмом. Мы хотим помочь им стать активными членами общества, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Более того, мы хотим помочь каждому из них доказать безграничность возможностей человека, поставить свои личные рекорды, добиться успехов в спорте", - сказала именитая спортсменка. Она отметила, что важно развивать инклюзивный спорт, когда дети с особенностями могут заниматься наравне с другими.

Старт забегу будет дан 16 августа в 18.00 на стадионе Республиканского центра олимпийского резерва по легкой атлетике, а заплыву - 17 августа в 12.00 в плавательном бассейне СОК "Трактор". Финиш марафона состоится 17 августа в 18.00. Лидерами марафона станут звезды белорусского спорта, команды по игровым видам спорта, представители спортивных федераций, СМИ и знаковые белорусские бренды.

Для участия в 24-часовом забеге или 6-часовом заплыве нужно будет зарегистрироваться на сайте проекта -VOKA24.by, получить чип и пробежать в помощь детям как индивидуально, так и в составе одной из "звездных" команд. Лидерами команд, представляющих 18 видов спорта, станут Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, а также представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного "Динамо" и других ведущих клубов страны.

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в проекте из любой точки мира. Для этого нужно пробежать или проплыть определенное количество часов или минут и выложить скриншот приложения, считающего время, с хештегом #VOKA24 на своей странице в социальных сетях.

По итогам проекта "24 Разам" благотворительная помощь от VOKA на сумму Br50 тыс. будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.-0-