7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. Известная спортсменка сказала об этом журналистам сегодня в Национальном олимпийском комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень хотела попасть на Олимпиаду в Токио, но давайте говорить откровенно: я не готова пока взять медаль. Поэтому будет честно сказать, что я завершаю свою карьеру. Я ухожу из спорта, но не ухожу от него далеко. У меня есть свой клуб, где я постараюсь передать подрастающему поколению свои знания", - сказала Александра Герасименя.

За свою карьеру Александра Герасименя завоевала две серебряные медали на летних Играх в Лондоне на 50 и 100 м вольным стилем. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в противостоянии с именитыми соперницами на дистанции 50 м вольным стилем смогла выиграть бронзовую медаль. Белоруска также является чемпионкой мира 2011 года на дистанции 100 м вольным стилем и обладательницей золотой медали мирового форума 2012 года в 25-метровом бассейне, неоднократная победительница летних Универсиад.

В августе 2017 года Александра Герасименя вышла замуж за известного белорусского пловца Евгения Цуркина, а в сентябре 2018-го родила дочь Софью, отметив, что это ее самая важная награда в жизни.

Именитая спортсменка передает опыт подрастающему поколению, организовав клуб по плаванию, в котором обучаются дети различных возрастов.-0-

Фото Рамиля Насибулина