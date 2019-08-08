Американский защитник Доминез Барнет пополнил ряды "Цмокі-Мінск"

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Доминез Барнет пополнил ряды баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Новоиспеченный "дракон" свою игровую карьеру начал в американских университетских командах, а затем перебрался в Европу и выступал в чешском "Пардубице". С 2018 года Доминез Барнет играл в латвийском "Вентспилсе", а последний сезон провел в итальянском "Де Лонги Тревизо" (дивизион 2). В этой команде он сыграл 43 матча, набирая в среднем за игру 13,2 очка.

На прошлой неделе "Цмокі" подписали контракт с американским форвардом Райаном Мартином, который переехал в Минск из датского клуба "Баккен Беарз", а также французским центровым Александре Гавриловичем из болгарского "Балкана". Кроме того, в состав чемпионов Беларуси вернулся серб Бранко Миркович, который играл за "драконов" на протяжении трех сезонов, а с 2016 года выступал за таллинский "Калев". В межсезонье не обошлось без потерь: завершил выступление капитан команды Александр Кудрявцев, а еще один из лидеров Никита Мещеряков продолжит карьеру в российском "Спартаке" из Санкт-Петербурга. Покинули клуб Сергей Вабищевич и Дмитрий Полищук.

Главный тренер минчан Ростислав Вергун сказал, что в новом сезоне намерен дать шанс проявить себя молодым белорусским баскетболистам, в частности Андрею Рогозенко, Евгению Беленкову и Андрею Стабровскому. В новом сезоне "Цмокi-Мiнск" выступят в Единой лиге ВТБ, Лиге чемпионов, а также в чемпионате и Кубке Беларуси.-0-