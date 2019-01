Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Китае

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке Арина Соболенко обыграла американку Элисон Риск (62) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

That's the title for @sabalenkaA ! Gets 2019 off to the best start with the @ShenzhenOpenWTA title! Beats Riske 4-6, 7-6(2), 6-3! #ShenzhenOpen pic.twitter.com/RfjZGHbyb1

В первом сете чувствовалось, что белоруска волновалась и не смогла показать свои лучшие качества. Вторую партию Арина Соболенко начала гораздо увереннее и повела 5:2. Однако затем игра у нее снова разладилась, и соперница сравняла счет - 5:5. После этой неудачи белоруска сумела собраться и "дожала" американку на тай-брейке. В очень напряженном решающем сете нервы оказались крепче у Арины Соболенко. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Сразу после выигрыша победительница сказала, что ей очень помогли зрители, а также поблагодарила своего тренера Дмитрия Турсунова за отличную совместную работу.

"This backhand down the line - you need to teach me how to do this!"



Champion @SabalenkaA gives credit to @Riske4rewards after a tough day for both of them, pulling double-duty at @ShenzhenOpenWTA !#ShenzhenOpen pic.twitter.com/lMDB02lKlz