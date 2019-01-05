Арина Соболенко сыграет с Петрой Квитовой на турнире в Сиднее

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После победы на турнире в Китае белорусская теннисистка Арина Соболенко отправляется в Австралию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На следующей неделе в первом раунде соревнований в Сиднее Арина Соболенко встретится с седьмой ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой. Сейчас Арина Соболенко занимает 13-е место в мировом рейтинге, но после сегодняшнего триумфа в Шэньчжэне поднимется на несколько позиций.

На кортах Сиднея сыграет еще одна белоруска Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA). В первом квалификационном раунде ей предстоит встретиться со словенской теннисисткой Тамарой Цидансек (79). Для выхода в основную сетку турнира нужно выиграть два поединка.

Соревнования в Сиднее являются последней проверкой сил перед началом первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии. Australian Open-2019 пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января.-0-