Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Китае

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в финал турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

.@SabalenkaA's season so far: tournament, final.



The Belarusian takes down Wang 6-2, 6-1 to face Alison Riske for the @ShenzhenOpenWTA title. pic.twitter.com/RbU5EL9ky8