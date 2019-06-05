Форвард Артем Демков перешел из "Шахтера" в минское "Динамо"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Артем Демков подписал контракт на один сезон с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Форвард является воспитанником школы минской "Юности", провел два сезона в Главной юниорской лиге Квебека в Канаде. Артем Демков выступал за "Динамо" в КХЛ в сезоне 2009/2010. Далее в его карьере были североамериканские лиги и успешное выступление в солигорском "Шахтере".

"Результативная игра Артема Демкова в белорусском чемпионате на протяжении нескольких сезонов подряд и на последнем мировом первенстве, где он забросил три шайбы, убедили клуб, что нападающий может помочь команде в Континентальной лиге. Отмечу, что кандидатура Демкова, как и остальных игроков, с которыми мы заключили контракты в последнее время или планируем подписать соглашения в ближайшем будущем, согласованы с новым главным тренером и его помощниками, имена которых мы скоро также объявим", - заявил генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.-0-