Артем Савельев завоевал золото на юниорском первенстве Европы по пауэрлифтингу

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Артем Савельев поднялся на высшую ступень пьедестала на первенстве Европы по классическому пауэрлифтингу среди юниоров в Каунасе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первой попытки атлету из Мстиславля в упражнении приседания со штангой удалось показать 230 кг, второй подход к штанге оказался более удачливый - 237,5 кг. Не задалась третья попытка, вес в 240 кг для белорусского спортсмена оказался неподъемным. Но по итогам выступления в данной программе он показал лучший результат - 237,5 кг и занял первое место. На второй ступени пьедестала расположился российский спортсмен Сергей Чижиков, бронзовая награда досталась Андре Кастелло из Италии.

Ранее Артем Савельев установил юниорский мировой рекорд на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу в Минске. Тогда ему удалось присесть с отягощением в 210 кг.

Пауэрлифтинг - разновидность тяжелой атлетики, состоящая из трех упражнений: приседаний с отягощением на спине, жима штанги лежа и становой тяги штанги.-0-