Азаренко и Барти вышли в полуфинал парного разряда турнира в Торонто

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в полуфинал парного разряда турнира категории "Премьер" в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале белорусско-австралийский дуэт победил бельгийку Кирстен Флипкенс и Се Шувэй из китайского Тайбэя - 4:6, 6:2, 10:5. В полуфинале Виктория Азаренко и Эшли Барти сыграют с чешской парой Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

Во втором полуфинале голландско-немецкий тандем Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд встретится с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.-0-