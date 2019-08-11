Белорусские баскетболистки покидают элитный дивизион молодежного ЧЕ

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки не смогли удержаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата Европы (U-20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В чешском городе Клатовы в своем предпоследнем матче утешительного турнира за 13-16-е места белоруски по всем статьям уступили сверстницам из Португалии - 42:82 (11:25, 9:18, 16:18, 6:21).

Сегодня подопечные Лидии Мацаль проведут заключительный поединок с командой Германии, которая также покидает элиту. Третий неудачник турнира определится в матче Нидерланды - Португалия.

Также сегодня состоятся медальные поединки: за чемпионский титул поспорят баскетболистки России и Италии, в игре за бронзу команда Бельгии сыграет с Францией.

Тем временем в дивизионе В юношеского первенства Европы (U-16) в черногорской Подгорице белорусские баскетболисты потерпели третье поражение подряд. В матче 3-го тура предварительной группы С команда Николая Алексеева уступила черногорцам со счетом 51:71 (18:22, 15:16, 6:17, 12:16).

На старте белорусы проиграли датчанам - 77:83 и исландцам - 69:76. Турнирное положение после трех игровых дней: Дания - 6 очков, Черногория - 6, Исландия - 5, Украина - 4, Швейцария - 3, Беларусь - 3. Свой следующий поединок белорусские баскетболисты проведут 12 августа против украинцев, а 13 августа завершат первый этап игрой со швейцарцами.-0-

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