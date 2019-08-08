Белорусские баскетболистки уступили чешкам в матче утешительного турнира на молодежном ЧЕ

Во время матча. Фото ФИБА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки потерпели пятое поражение подряд на молодежном чемпионате Европы (U-20) в чешском городе Клатовы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче утешительного турнира за 9-16-е места белоруски разгромно проиграли команде Чехии - 48:78 (12:22, 11:23, 13:18, 12:15).

Лучшей в составе белорусской дружины оказалась Арина Мосько, в активе которой 17 очков и 5 подборов под щитами.

На предварительном этапе подопечные Лидии Мацаль заняли последнее место в группе В, уступив сверстницам из Бельгии (65:80), Венгрии (50:82) и Литвы (48:55). В 1/8 финала белорусская команда проиграла испанкам со счетом 55:86.

Следующим соперником сборной Беларуси 10 августа будет проигравший в сегодняшнем матче Португалия - Швеция. Элитный дивизион покинут команды, которые займут 14-е, 15-е и 16-е места.

Сегодня уже завершились три четвертьфинальных поединка: Италия - Испания - 71:62, Россия - Сербия - 64:51, Бельгия - Польша - 72:54. Позже баскетболистки Венгрии встретятся с командой Франции.

Континентальное первенство финиширует 11 августа.-0-

Фото ФИБА