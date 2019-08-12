Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном ЧЕ

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном чемпионате Европы (U-20), который завершился в Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем заключительном поединке белоруски разгромили сверстниц из Германии, которые также покидают элитный дивизион, со счетом 65:45.
Третьим неудачником стала команда Португалии, уступившая баскетболисткам Нидерландов в игре за 13-е итоговое место - 56:60.
Победителем женского молодежного Евробаскета стала сборная Италии, обыгравшая в поединке за золото соперниц из России со счетом 70:67.
В матче за бронзовые медали француженки разгромили бельгиек - 50:34.
Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) в черногорской Подгорице проведут сегодня четвертый матч в групповом турнире дивизиона В первенства Европы. Соперником подопечных Николая Алексеева будет команда Украины. До этого белорусы потерпели 3 поражения в предварительной группе С: от Черногории - 51:71, Дании - 77:83 и Исландии - 69:76.
Турнирное положение после трех туров: Дания - 6 очков, Черногория - 6, Исландия - 5, Украина - 4, Швейцария - 3, Беларусь - 3.-0-
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