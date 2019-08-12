Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном ЧЕ

Во время матча Беларусь - Германия. Фото ФИБА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном чемпионате Европы (U-20), который завершился в Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем заключительном поединке белоруски разгромили сверстниц из Германии, которые также покидают элитный дивизион, со счетом 65:45.

Третьим неудачником стала команда Португалии, уступившая баскетболисткам Нидерландов в игре за 13-е итоговое место - 56:60.

Победителем женского молодежного Евробаскета стала сборная Италии, обыгравшая в поединке за золото соперниц из России со счетом 70:67.

В матче за бронзовые медали француженки разгромили бельгиек - 50:34.

Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) в черногорской Подгорице проведут сегодня четвертый матч в групповом турнире дивизиона В первенства Европы. Соперником подопечных Николая Алексеева будет команда Украины. До этого белорусы потерпели 3 поражения в предварительной группе С: от Черногории - 51:71, Дании - 77:83 и Исландии - 69:76.

Турнирное положение после трех туров: Дания - 6 очков, Черногория - 6, Исландия - 5, Украина - 4, Швейцария - 3, Беларусь - 3.-0-

Белорусские баскетболистки покидают элитный дивизион молодежного ЧЕ В чешском городе Клатовы в своем предпоследнем матче утешительного турнира за 13-16-е места белоруски по всем статьям уступили сверстницам из Португалии - 42:82 (11:25, 9:18, 16:18, 6:21).

Фото ФИБА