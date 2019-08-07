Белорусские баскетболисты примут датчан в квалификации ЧЕ

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня очередной матч второго квалификационного этапа чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского "Фалькон клуба" белорусы примут команду Дании (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" ). Для датчан это будет первый поединок в группе Е, а подопечные Александра Крутикова на старте уверенно переиграли в Тиране команду Албании со счетом 73:51.

Белорусы победили албанцев в квалификации баскетбольного ЧЕ На старте турнира в группе Е подопечные Александра Крутикова уверенно выиграли в Тиране у сборной Албании со счетом 73:51 (19:17, 22:19, 18:5, 14:10).

Баскетболисты Беларуси и Дании встречались на первом этапе квалификации, обменявшись выездными победами. В Минске успех был на стороне датчан - 98:94, а затем в Копенгагене белорусы взяли реванш - 84:79.

После сегодняшнего матча белорусские баскетболисты 14 августа также на своей площадке сыграют с Албанией, а 17 августа завершат турнир гостевой встречей с Данией.

Составы остальных групп:

F - Словакия, Кипр, Румыния.

G - Великобритания, Люксембург, Косово.

Н - Исландия, Португалия, Швейцария.

В основной отборочный раунд выйдут только победители групп. Если белорусы займут первое место, то попадут в квартет С, где их соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.

Финальный этап континентального первенства с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии и Италии.-0-