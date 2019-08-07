Белорусские баскетболисты примут датчан в квалификации ЧЕ

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня очередной матч второго квалификационного этапа чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На площадке минского "Фалькон клуба" белорусы примут команду Дании (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале
Баскетболисты Беларуси и Дании встречались на первом этапе квалификации, обменявшись выездными победами. В Минске успех был на стороне датчан - 98:94, а затем в Копенгагене белорусы взяли реванш - 84:79.
После сегодняшнего матча белорусские баскетболисты 14 августа также на своей площадке сыграют с Албанией, а 17 августа завершат турнир гостевой встречей с Данией.
Составы остальных групп:
F - Словакия, Кипр, Румыния.
G - Великобритания, Люксембург, Косово.
Н - Исландия, Португалия, Швейцария.
В основной отборочный раунд выйдут только победители групп. Если белорусы займут первое место, то попадут в квартет С, где их соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.
Финальный этап континентального первенства с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии и Италии.-0-
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