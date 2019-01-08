Белорусские боксеры проведут матчевую встречу против соперников из Франции и Чехии в Минске

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты 18 января проведут матчевую встречу по боксу, приуроченную к 90-летию отечественной школы данного вида спорта, против соперников из Франции и Чехии. Турнир пройдет в центральном атриуме торгового центра "Столица", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса (БФБ).

Для белорусских спортсменов данный турнир станет одним из решающих этапов подготовки к II Европейским играм, а также лицензионному чемпионату мира по боксу, который пройдет в сентябре 2019 года в Екатеринбурге.

Участие в соревнованиях примут белорусские боксеры Евгений Кармильчик (весовая категория 52 кг), Николай Шах (57 кг), Антон Черномаз (60 кг), Дмитрий Асанов (63 кг), Вазген Сафарьянц (63 кг), Егор Курбанов (63 кг), Евгений Долголевец (69 кг), Алексей Дернов (69 кг), Андрей Мельников (69 кг), Егор Скоморох (75 кг), Виталий Бондаренко (75 кг), Вадим Панков (75 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг) и Александр Мельниченко (91 кг). Всего за награды турнира поборются 29 атлетов.

Бокс входит в программу II Европейских игр. В июне 2019 года в спорткомплексе "Уручье" будет разыграно 15 комплектов наград.-0-