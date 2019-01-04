Белорусские гандболисты одержали вторую победу на турнире в Испании

Во время матча. Фото rfebm.com

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу на международном турнире памяти Доминго Барсенаса, который проходит в испанской Паленсии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй игровой день белорусы встречались с командой Саудовской Аравии и выиграли со счетом 36:23 (15:10). На старте соревнований подопечные Юрия Шевцова переиграли польскую сборную со счетом 30:28.

Победитель турнира определится сегодня после встречи белорусских и испанских гандболистов. В первом туре соревнований испанцы разгромили аравийцев - 42:25, а затем были сильнее поляков - 34:28.

Турнир памяти Доминго Барсенаса проводится в 44-й раз. В прошлом году белорусы заняли в нем второе место, уступив первенство испанцам.-0-