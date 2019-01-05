Белорусские гандболисты заняли второе место на турнире в Испании

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси заняли второе место на международном турнире памяти Доминго Барсенаса в испанской Паленсии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче подопечные Юрия Шевцова встречались с командой Испании и уступили со счетом 29:40. (15:19). До этого белорусы переиграли соперников из Польши - 30:28 и Саудовской Аравии - 36:23.

Испанцы одержали виктории во всех трех играх, поляки победили только аравийцев, которые проиграли все свои поединки.

Итоговое положение: Испания - 6 очков, Беларусь - 4, Польша - 2, Саудовская Аравия - 0.

Турнир памяти Доминго Барсенаса проводился уже в 44-й раз. В прошлом году белорусы также финишировали вторыми вслед за испанцами.-0-