Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил в квалификации турнира в Майами

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку престижного турнира серии "Мастерс" в американском Майами с призовым фондом $8,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте квалификации белорус, занимающий 135-е место в мировом рейтинге, уступил уругвайцу Пабло Куэвасу (85) в трехсетовом поединке - 6:2, 4:6, 2:6.

В женской части соревнований в Майами сыграют четыре белорусские теннисистки. В первом раунде Виктория Азаренко (46) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (35), Вера Лапко (64) будет противостоять француженка Ализе Корне (53), а соперница Александры Саснович (36) определится после завершения квалификационного этапа. Девятая ракетка планеты Арина Соболенко начнет турнир со второго раунда, где сыграет с победительницей матча между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (40) и Анной-Леной Фридзам из Германии.

Турнир в Майами завершится 31 марта.-0-