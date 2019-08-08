Дарья Домрачева в ливень протестировала лыжероллерную трассу в "Раубичах" перед ЧМ по летнему биатлону

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева сегодня под проливным дождем протестировала лыжероллерную трассу в спорткомплексе "Раубичи" перед стартом летнего чемпионата мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Проверила готовность трассы. Хочу сказать: все на высшем уровне. Ждем гостей и ярких соревнований", - прокомментировала свою тренировку четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, завершившая карьеру.

Национальная сборная Беларуси проходит заключительный этап подготовки к домашнему турниру в Антхольце и вернется в Минск 21 августа.

Чемпионат мира по летнему биатлону состоится 23-25 августа в "Раубичах". За награды турнира посоревнуются атлеты 17 стран.

Ранее Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи" провел три чемпионата мира по классическому биатлону (1974, 1982, 1990), а в 1999 году спорткомплекс уже принимал мировое первенство по летнему биатлону.-0-