Два гола в меньшинстве помогли хоккеистам "Немана" обыграть "Шахтер" в матче экстралиги

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две заброшенные шайбы в меньшинстве помогли хоккеистам "Немана" обыграть в гостях солигорский "Шахтер" со счетом 3:2 в очередном туре чемпионата Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Неман" доминировал со стартовых минут матча. После ничейного первого периода (1:1) подопечные Сергея Пушкова усилиями братьев Сергея и Александра Малявко во втором периоде на 26-й минуте отличились, действуя в меньшинстве - 2:1. В заключительные двадцать минут поединка "Неман" вновь провел острую контратаку после удаления Михаила Хоромандо и увеличил счет - 3:1. Хоккеистам "Шахтера" удалось лишь сократить отставание. Автором гола стал Роман Горбунов - 2:3. Для "горняков" это второе подряд поражение от действующего чемпиона в текущем сезоне.

В турнирной таблице дивизиона А в экстралиге "Шахтер" занимает вторую строчку, "Неман" третий, с отставанием от солигорчан на два очка.

Положение команд: "Юность-Минск" - 89 (35), "Шахтер" - 72 (35), "Неман" - 70 (33), "Динамо-Молодечно" - 59 (36), "Гомель" - 51 (34), "Лида" - 31 (34), "Металлург-Жлобин" - 27 (33), Беларусь U-20 - 12 (34).

Ближайшие матчи чемпионата Беларуси в дивизионе А состоятся 27 декабря: "Шахтер" - Беларусь U-20, "Юность" - "Динамо", "Металлург" - "Лида", "Гомель" - "Лида". -0-