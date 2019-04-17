Еще один шанс попасть на финал Лиги Европы! Ответь на 10 вопросов, а если лень, просто сфоткайся

Два билета на решающий матч Лиги Европы, авиаперелет в Баку, проживание в пятизвездочном отеле в центре азербайджанской столицы – все это подарят одному из тех, кто
Всю прошлую неделю в Беларуси разыскивали идеального болельщика: того, кто разбирается в футболе и своей преданностью игре заслужил одобрение любимых женщин. Белорусским женам/мамам/сестрам предлагалось ответить на десять вопросов о футболе, чтобы получить для себя и своего мужчины два билета на финал Лиги Европы. За неделю организаторы получилиприняли более 440 заявок, среди них и признания в любви, и просьбы отправлять на футбол не только суровых мужиков-болельщиков, но и друзей, родителей, детей.
Небольшая подсказка. Если выбирать не одну активацию, а совместить ответы на вопросы с публикацией в инстаграм, шансы выиграть два билета в Баку увеличиваются. Кроме того, чем больше разных людей заполнят анкету и укажут на одного конкретного человека, тем больше вероятность, что именно он получит приглашение в финал. И наоборот, если в вашем окружении много футбольных болельщиков, почему бы не заполнить заявку на каждого.
Разбирать ответы викторины и публикации в инстаграме будет жюри в составе журналиста Николая Ходасевича и телеведущих Сергея Соболя и Марины Грицук. Они выберут 5 финалистов конкурса из инстаграм и 5 финалистов среди людей, приславших ответы на второй этап викторины. 10 финалистов второго тура и их "плюс один" пригласят на следующий, заключительный этап конкурса, который пройдет 29 апреля в формате популярной игры "Мозгобойня". Во время спортивного паб-квиза в Минске и определят обладателей билетов в Баку.
Путешествие займет четыре дня: с 27 по 30 мая. Кроме самих билетов на футбол, перелета и проживниия в центре города, сюда входят трансфер до отеля и стадиона, питание, экскурсии по столице Азербайджана и услуги гида. С подробными условиями можно ознакомиться по
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