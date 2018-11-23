ФК "Динамо-Брест" обжалует в CAS решение АБФФ по переходу Савицкого

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" обжалует решение арбитражной комиссии ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне по компенсации за переход полузащитника Павла Савицкого. Эту информацию подтвердили в пресс-службе брестской команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арбитражная комиссия АБФФ в конце октября обязала "Динамо-Брест" выплатить $265 тыс. гродненскому "Неману" за переход в стан динамовцев воспитанника клуба Павла Савицкого.

Руководство "Динамо-Брест" не согласилось с решением комиссии и обратилось в вышестоящую инстанцию - Международный спортивный арбитражный суд. Как пояснили в брестском клубе, срок разбирательства в деле о переходе игрока в CAS может занять до трех месяцев.

Павел Савицкий является воспитанником гродненской ДЮСШ "Белкард" и с 2010 года выступал в гродненском "Немане". В 2015-м провел пять матчей в аренде за польскую "Ягелонию", после чего вернулся в Гродно. В декабре 2017-го перешел в "Динамо-Брест". Павел Савицкий привлекается также в национальную сборную Беларуси по футболу.-0-