ФОТОРЕПОРТАЖ: БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова прервал серию неудачных игр в чемпионате SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 10 тура на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси разгромили клуб "Извиджач" из Боснии и Герцеговины со счетом 40:22 (21:11).

В нынешнем сезоне SEHA-лиги брестчане одержали 5 викторий и столько же раз терпели поражения. После 10 проведенных встреч БГК имеет 15 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Лидирует хорватский "Загреб", у которого 24 очка, словацкий "Татран", македонский "Вардар" и хорватский "Нексе" набрали по 21 баллу. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

Следующую встречу этого турнира БГК имени Мешкова проведет 9 декабря в Скопье против македонского "Металурга", который занимает предпоследнее (9-е) место, имея в своем активе 4 очка.-0-

Фото Вадима Якубёнка