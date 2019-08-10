Дубль Джоэля Фамейе в матче 5-го тура чемпионата России с "Тамбовом" позволил "Оренбургу" заработать первое очко в сезоне

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Оренбурга" с белорусом Михаилом Сиваковым в составе прервали серию поражений в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех стартовых фиаско сегодня оренбуржцы на своем поле сыграли вничью с дебютантом премьер-лиги "Тамбовом" - 2:2, добыв первый зачетный балл.

В середине второго тайма хозяева уступали со счетом 0:2, но затем вышедший на замену экс-игрок брестского "Динамо" ганский форвард Джоэль Фамейе в течение четырех минут оформил голевой дубль и спас свою новую команду от пятого подряд поражения.

Позже лидер российского первенства санкт-петербургский "Зенит" сыграет в гостях у московского "Динамо", а идущий четвертым "Краснодар", капитаном которого является белорус Александр Мартынович, примет на своем поле казанский "Рубин".

Занимающий второе место московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко 11 августа на своей арене встретится с новобранцами элитного дивизиона футболистами "Сочи". Также в воскресенье состоятся еще три матча: "Арсенал" (Тула) - "Уфа", "Локомотив" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург), "Ахмат" (Грозный) - "Спартак" (Москва). В последнем поединке 5-го тура 12 августа "Ростов" примет у себя дома самарские "Крылья Советов".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Зенит" - 10 очков, ЦСКА - 9, "Ростов" - 8. Замыкают турнирную таблицу "Оренбург" и "Сочи", набравшие по одному очку.-0-

Фото ФК "Оренбург"