Глава олимпийского комитета Японии сохранит пост до конца Игр-2020 в Токио

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский олимпийский комитет (ЯОК) планирует не применять ограничения по возрасту к президенту ЯОК Цунэкадзу Такэда и позволит ему занимать этот пост до конца Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

ЯОК ограничивает максимальный возраст своих руководителей до 70 лет на момент выборов. Однако комитет решил не применять это правило к семидесятиоднолетнему Цунэкадзу Такэда на выборах в июне 2019 года.

Это решение будет соответствовать инициативе Международного олимпийского комитета, который в сентябре 2018 года объявил, что продлевает возрастной предел для главы ЯОК до конца Игр 2020 года.

Цунэкадзу Такэда представлял Японию в конном спорте на Олимпийских играх в Мюнхене-72 и Монреале-76. Впервые был избран президентом ЯОК в 2001 году. Если его переизберут в июне, это будет его одиннадцатый двухлетний срок.-0-