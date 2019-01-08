Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский вошел в топ-10 первого этапа "Дакара-2019"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский вошел в десятку сильнейших первого этапа престижного ралли-рейда "Дакар-2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый этап после представления команд в столице Перу Лиме состоял из 330-километрового участка до городка Писко. Протяженность спецотрезка, который шел в зачет гонки, составил 84 км. В зачете грузовиков первое место занял экипаж КамАЗа Эдуарда Николаева - 1 час. 09 мин. 5 сек. Лучшим из белорусов стал Алексей Вишневский, который уступил победителю 6 мин. 8 сек. и стал девятым.

Серебряный призер прошлого года в общем зачете грузовиков белорус Сергей Вязович завершил выступление 14-м с отставанием в 10 мин. 27 сек. Третий экипаж "МАЗ-СПОРТавто", Александра Василевского, занял 17-ю позицию в итоговом протоколе.

Второй этап "Дакара-2019" пройдет между городами Писко и Сан Хуан де Маркона протяженностью в 553 км, спецучасток составит 324 км.

Марафон "Дакар-2019" проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.-0-