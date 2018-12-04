4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли "Нефтехимику" в чемпионате КХЛ со счетом 1:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы удачно играют на домашней арене против "Нефтехимика", успешно завершив четыре из пяти предыдущих матчей. Все предпосылки для удачного исхода встречи для "зубров" были и в этом поединке, однако соперники лучше использовали свои моменты.

"Динамо-Минск" - "Нефтехимик" - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Минск. "Минск-Арена". 8087 зрителей.

"Динамо-Минск": Карнаухов; Уиркош - Хенкель, Буйницкий - Хауден - А.Костицын; Блум - Лисовец, Когалев - Ковыршин - С.Костицын; Готовец - Осипов, Павлович (к) - Терещенко - Казионов; Китаров - Волков - Гаврус; Литвинов.

"Нефтехимик": Коротаев; Сергеев - Полашек, Пуустинен - Руохомаа - Няттинен; Брынцев - Мусин, Бикмуллин - Нестрашил (к) - Галимов; Шарипзянов - Тимашов, Падакин - Куликов - Шиксатдаров; Хайруллин - Шарифьянов - Аркалов; Семенов, Здунов.

Шайбы: 1:0 - Терещенко (Павлович, 8.27). 1:1 - Шарипзянов (Нестрашил, Галимов, 33.13). 1:2 - Пуустинен (Полашек, Руохомаа, 42.36).

Броски: 36 - 31.

Штраф: 8 - 6.

Хозяева площадки постарались с первых минут действовать активнее в нападении и имели много моментов для взятия ворот. На 9-й минуте смог отличиться нападающий белорусской команды, один из самых титулованных игроков в составе клуба Алексей Терещенко.

Однако продолжения от "Динамо" не последовало. Гости под руководством известного специалиста Андрея Назарова смогли выдержать натиск и уверенно сыграть в защите. В итоге два гола "Нефтехимика" во втором и третьем периодах позволили этому российскому клубу увезти из Минска два очка.

"Слабо сыграли в атаке, были моменты, когда могли забросить больше шайб. Команда очень хотела победить сегодня, но пропустила два курьезных гола", - отметил главный тренер минчан Андрей Сидоренко.

Минское "Динамо" продолжит выступление в чемпионате КХЛ 6 декабря домашним противостоянием с нижегородским "Торпедо".-0-

Фото Андрея Покумейко