Хоккеисты "Динамо-Минск" с крупным счетом проиграли ташкентскому "Хумо" на турнире в Нижнем Новгороде и заняли последнее место

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли ташкентскому "Хумо" со счетом 1:5 в поединке за 3-е место на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На групповой стадии турнира "зубры" были сильнее соперников из столицы Узбекистана - 6:3. В прошедшем матче минчане выставили экспериментальный состав. Не оказалось в заявке на игру Франсиса Паре, Андрея Костицына, братьев Малявко и Вячеслава Грецкого.
Хоккеистам "Хумо" удалось на старте захватить инициативу. В первом периоде голами отличись Алексей Пепеляев и Иван Яценко, во вторые двадцать минут голевой дубль Евгения Григоренко и точный бросок Павла Здунова позволил клубу из Ташкента нарастить свое преимущество до пяти шайб - 5:0.
В заключительном периоде усилиями Александра Павловича динамовцам удалось отыграть одну шайбу. Вскоре Иван Дроздов получил шанс на буллит, но не смог реализовать штрафной бросок.
В финальном матче турнира в борьбе за Кубок губернатора в Нижнем Новгороде сыграют хоккеисты местного "Торпедо" и московского "Динамо".
После возвращения из России минское "Динамо" в ходе подготовки к сезону 17 и 18 августа сыграет в решающей стадии Кубка Беларуси в Орше.-0-
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