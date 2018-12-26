Хоккеисты "Динамо-Минск" сыграют сегодня на выезде против "Трактора" без ведущего защитника Патрика Уиркоша

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" сыграют сегодня на выезде против челябинского "Трактора" без основного защитника Патрика Уиркоша, который вызван в расположение сборной Канады для участия в Кубке Шпенглера, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил наставник "зубров" Андрей Сидоренко, хоккеисту пошли навстречу в данной ситуации. Патрика Уиркоша призван заменить Даниил Бокун из солигорского "Шахтера".

Челябинский "Трактор" и минское "Динамо" уже встречались в нынешнем сезоне на площадке белорусского клуба. В дебютном для главного тренера "зубров" матче 12 ноября хозяева праздновали успех - 3:1. Однако в очередной игре двух команд динамовцам придется приложить все усилия, чтобы выиграть и продлить свою победную серию.

После матча с "Ак Барсом" (3:2) наставник Андрей Сидоренко отметил в интервью клубной пресс-службе прогресс в действиях своих подопечных. "В матче с казанцами мне понравилось, что, несмотря на удаления в нашем составе, даже втроем мы защищались уверенно и спокойно. В наших действиях не было суеты, и ребята хорошо справлялись со сложными ситуациями. Основная причина в том, что игроки лучше стали чувствовать себя физически. Это влияет на психологию. Более или менее уже держим темп три периода", - сказал Андрей Сидоренко.

В сегодняшнем матче на арене в Челябинске за команду главного тренера минчан будет болеть мама Андрея Сидоренко, который родом из этого города и провел часть карьеры в уральской команде. Начало матча "Трактор" - "Динамо-Минск" в 17.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию матча.

Выездную серию динамовцы продолжат 28 декабря матчем в Екатеринбурге с "Автомобилистом", а завершат 30 декабря игрой с ярославским "Локомотивом".-0-