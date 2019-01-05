Хоккеисты Финляндии стали полуфиналистами Рождественского турнира

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Финляндии победили Чехию со счетом 6:3 и стали четвертыми полуфиналистами XV Рождественского международного турнира среди любителей на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Важный матч за место в квартете сильнейших в группе D состоялся на малой площадке "Чижовка-Арены". Финская команда сумела удержать преимущество в счете в середине второго периода и 6 января поборется за выход в финал турнира с россиянами, которые сегодня днем были сильнее Швейцарии.

Турнирное положение группы D: Финляндия - 6 очков (2 матча), Чехия - 3 (2), Германия - 0 (2).

В группе А, в которой на предварительном этапе Рождественского турнира выступала команда Президента Беларуси, сборная Международной федерации хоккея (IIHF) уступила команде Балтии - 4:9.

Турнирное положение группы А: команда Президента Беларуси - 6 (2), Балтия – 3 (2), IIHF – 0 (2).

Соперниками белорусов 6 января в 1/2 финала турнира станет команда Объединенных Арабских Эмиратов, которая стала лучшей в группе В.

Турнирное положение группы В: ОАЭ - 6 (2), Китай - 3 (2), команда Балкан - 0 (2).

Команда России заняла первое место в группе С и будет противостоять Финляндии в полуфинале.

Турнирное положение группы С: Россия - 6 (2), Словакия - 3 (2), Швейцария - 0 (2).

Матчи плей-офф на Рождественском турнире состоятся 6 января. Вначале на малой арене "Чижовка-Арены" сыграют Швейцария - Германия (12.00). Стыковые матчи продолжатся встречей команды Балкан и IIHF (14.30), Словакии и Чехии (17.00), команды Балтии и Китая (19.30).

Первый полуфинал Рождественского турнира состоится 6 января в 13.00 на большой площадке спорткомплекса, где сыграют Россия - Финляндия. Вечером команда Президента Беларуси встретится в 19.00 с командой ОАЭ.

Матч за 3-е место и финал Рождественского турнира состоятся 7 января.

Рождественский хоккейный турнир проводится в белорусской столице 15-й год подряд. Наибольшее количество титулов победителя у команды Президента Беларуси, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).-0-