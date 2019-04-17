Хоккеисты минской "Юности" встретятся в товарищеских матчах со сборной Украины

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты клуба "Юность-Минск" проведут товарищеские матчи против сборной Украины 20 и 21 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Команды встретятся в Минске на льду "Чижовка-Арены". Начало матчей - в 17.30 20 апреля и в 16.00 21 апреля.

"Юность" на прошлой неделе вернула себе звание чемпиона Беларуси, обыграв гродненский "Неман" в финальной серии плей-офф. Минская дружина завоевала этот титул в восьмой раз.-0-