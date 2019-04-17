Хоккеисты ЦСКА одержали третью победу над "Авангардом" в финальной серии Кубка Гагарина

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА одержали третью победу над омским "Авангардом" со счетом 2:0 в финальной серии Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в подмосковной Балашихе, где свои домашние матчи из-за аварийного состояния арены в Омске проводят в текущем сезоне "ястребы", прошла на высоких скоростях. Обе команды смело шли в борьбу за шайбу, но открыть счет удалось лишь на 44-й минуте поединка. Капитан ЦСКА Сергей Андронов совершил сольный проход из своей зоны и нанес точный кистевой бросок - 1:0. Итог поединка подвел Михаил Григоренко, отправив шайбу в пустые ворота соперников.
В финальной серии плей-офф КХЛ ЦСКА ранее в Москве одержал победы над "Авангардом" со счетом 5:2 и 3:0. Четвертый матч в решающей стадии за почетный трофей состоится в Балашихе 19 апреля.-0-
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