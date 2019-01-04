Хоккейная команда Президента Беларуси побеждает сборную Балтии на Рождественском турнире

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у сборной Балтии со счетом 5:1 после второго периода матча XV Рождественского международного турнира любителей хоккея в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Вторая двадцатиминутка встречи на льду "Чижовка-Арены" началась с гола Павла Белого, которому ассистировал Александр Лукашенко. Вскоре глава государства, как и на финише первого периода, отдал голевую передачу Андрею Асташевичу - 4:1. За 40 секунд до второго перерыва пятую шайбу забросил Денис Курдеко.-0-
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