Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в полуфинал Рождественского турнира, победив сборную Балтии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в полуфинал XV Рождественского международного турнира любителей хоккея в Минске, победив во втором туре соревнований группы А сборную Балтии со счетом 9:3 (2:1, 3:0, 4:2), передает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке на льду "Чижовка-Арены" белорусы встретили серьезное сопротивление. В первой трети игры шла равная борьба, но хозяева все же имели небольшое преимущество. На седьмой минуте встречи их вывел вперед Павел Белый. Гости не собирались сдаваться и незадолго до первого перерыва Шарунас Кулешюс сравнял счет. Тем не менее на перерыв команда Президента Беларуси ушла лидером: за 20 секунд до сирены отличился Андрей Асташевич, которому ассистировал Александр Лукашенко.

Вторая двадцатиминутка началась с гола Павла Белого, который отличился после точного паса главы государства. Вскоре Президент, как и на финише первого периода, отдал голевую передачу Андрею Асташевичу - 4:1. За 40 секунд до второго перерыва пятую шайбу забросил Денис Курдеко.

В заключительном периоде в белорусской команде отличились Андрей Михалев, Дмитрий Мелешко, Сергей Шитковский и Николай Владыкин. У балтийцев шайбы на счету Дайнюса Зубруса и Димитрийса Искровса.

Лучшими игроками встречи признаны Андрей Асташевич и Дайнюс Зубрус. Они получили подарки из рук Александра Лукашенко.

Форвард белорусской команды Ярослав Чуприс отметил, что, несмотря на крупный счет, соперники оказали очень достойное сопротивление, особенно в первом периоде. Он подчеркнул, что в юбилейном турнире белорусские хоккеисты будут стремиться только к победе.

В первом туре соревнований предварительной группы А ледовая дружина главы белорусского государства взяла верх над сборной Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 13:7 и обеспечила себе первое место. Соперником белорусов в полуфинале будут хоккеисты ОАЭ, которые стали первыми в группе В.

Сегодня матчи второго тура состоялись и в других группах:

В - ОАЭ - Китай - 10:3. В субботу, 5 января, сыграют хоккеисты Балкан и Китая.

С - Россия - Швейцария - 9:0. В последнем туре 5 января россияне и словаки разыграют путевку в полуфинал.

D - Чехия - Германия - 4:1. Завтра, 5 января, встретятся хоккеисты Финляндии и Чехии, которые определят полуфиналиста.

По итогам предварительного этапа в полуфинал выйдут победители групп. Полуфиналы пройдут 6 января, решающий поединок за главный приз и встреча за 3-е место состоятся 7 января на главной площадке "Чижовка-Арены". Команды, которые не попадут в полуфинал, 6 января проведут стыковые встречи за 5-12-е места.

Рождественский хоккейный турнир проводится в белорусской столице 15-й год подряд. Наибольшее количество титулов победителя у команды Президента Беларуси, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Организаторами соревнований являются Президентский спортивный клуб, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-

Фото Николая Петрова