Игорь Стасевич второй раз признан лучшим футболистом Беларуси, Виктор Гончаренко в восьмой раз стал лучшим тренером

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник национальной сборной Беларуси и борисовского БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси 2018 года. Таков итог традиционного итогового опроса, в котором приняли участие белорусские спортивные журналисты и футбольные специалисты. Свою заслуженную награду лауреат получил сегодня на церемонии подведения итогов футбольного сезона "Звездный мяч - 2018" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Стасевич, которому в октябре исполнилось 33 года, во второй раз стал лучшим футболистом Беларуси - впервые это произошло в 2015 году. Кроме того, капитан БАТЭ третий сезон подряд признан лучшим игроком национального чемпионата и четвертый - лучшим полузащитником страны. Кроме того, Игорь Стасевич стал самым полезным игроком 28-го чемпионата Беларуси, набрав 23 балла по системе "гол+пас" (8+15).

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и лучший футболист Беларуси 2018 года капитан БАТЭ Игорь Стасевич

Заместитель Председателя Правления Сергей Мельник (слева) вручает награду Игорю Стасевичу

В остальных индивидуальных номинациях лучшими признаны:

вратарь - Андрей Горбунов ("Динамо", Минск);

Лучший вратарь - Андрей Горбунов ("Динамо", Минск)

защитник - Павел Рыбак ("Шахтер", Солигорск);

Лучший защитник - Павел Рыбак ("Шахтер", Солигорск)

нападающий - Павел Савицкий ("Динамо", Брест). Он же стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 мячей в 29 проведенных матчах.

Были определены две символические сборные чемпионата Беларуси:

А: Андрей Горбунов; Нино Галович, Сейду Яхая (все - "Динамо", Минск), Павел Рыбак, Денис Лаптев (оба - "Шахтер"), Игорь Стасевич, Максим Володько, Станислав Драгун, Мирко Иванич (все - БАТЭ), Никита Наумов ("Витебск"), Павел Савицкий ("Динамо", Брест).

Б: Денис Щербицкий (БАТЭ); Игорь Шитов ("Динамо", Минск), Сергей Матвейчик, Юлиус Сзоке, Юрий Ковалев (все - "Шахтер"), Артем Скитов, Михаил Козлов, Антон Матвеенко, Кирилл Вергейчик (все - "Витебск"), Александр Павловец ("Торпедо-БелАЗ"), Евгений Шикавка ("Слуцк").

Лучшая судейская бригада чемпионата Беларуси выглядит так: Алексей Кульбаков (Гомель), Дмитрий Жук (Минск), Юрий Хомченко (Витебск).

Лучшая судейская бригада чемпионата Беларуси выглядит так: Юрий Хомченко (Витебск), Дмитрий Жук (Минск), Алексей Кульбаков (Гомель), гендиректор Белгосстраха Сергей Якубицкий

Что касается командных наград, то призы "За волю к победе" и "Справедливой игры" получил БАТЭ, "Двумя составами" - минское "Динамо", приз "Зрительских симпатий" у брестского "Динамо".

Приз "За волю к победе" вручала трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя гендиректору БАТЭ Михаилу Деменцевичу (слева)

Экс-наставник БАТЭ Виктор Гончаренко, который сейчас возглавляет московский ЦСКА, стал лучшим среди белорусских тренеров. Для него это уже восьмой подобный успех.

Среди женщин приза лучшей футболистки Беларуси 2018 года удостоена Полина Шатиленя (ЖФК "Минск"). В мини-футболе не было равных Владимиру Жигалко, в пляжном футболе - Игорю Бриштелю.

Приз "За особый вклад в развитие массового футбола" получил детский тренер Владимир Гончар из Дятлово.

Добрые слова от премьер-министра, председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергея Румаса услышали в свой адрес прославленные ветераны белорусского футбола, партнеры и спонсоры АБФФ, которые также были отмечены памятными подарками.-0-

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас

Фото Максима Гучека