II Европейские игры вызвали большой интерес в интернет-сообществе

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры в Минске вызвали большой интерес интернет-сообщества, причем положительных откликов гораздо больше, чем негативных. Об этом говорят итоги исследования, которое провел медиапартнер Игр digital-агентство Artox Media Digital Group (AMDG), сообщили БЕЛТА в дирекции II Европейских игр.

Полученные данные свидетельствуют, что в белорусском интернете количество позитивных и нейтральных упоминаний превысило негативные более чем в 7 раз (125 тыс. против 16 тыс.). Всего в процессе исследования по всему миру было проанализировано почти 240 тыс. сообщений с упоминанием II Европейских игр с 28 мая по 2 июля 2019 года. В Беларуси среднее количество сообщений с 28 мая по 20 июня составляло около 1,5 тыс. упоминаний в день. Ближе к открытию мультиспортивного форума - 21 июня, количество упоминаний возрастало. С 22 июня произошел всплеск и количество позитивных комментариев значительно превысило количество негативных: позитивно событие было упомянуто более 4 тыс. раз, а негативно - менее тысячи. В этот же день было зафиксировано и самое большое количество обсуждений события за все время Игр. Второй всплеск упоминаемости пришелся на 1 июля - день закрытия, после чего произошел прогнозируемый спад комментирования.

Для исследования в социальных сетях были собраны ключевые слова и словосочетания, связанные с мероприятием, а также подобраны их словоформы. Далее все собранные сообщения анализировались с точки зрения настроения авторов публикаций. Наибольшую активность в комментировании спортивного события проявили пользователи социальных сетей ВКонтакте, Facebook и Instagram - 92%.

Специалисты установили, что наибольшее количество упоминаний события оставили белорусы: 59%. За пределами Беларуси II Европейские игры больше всего обсуждали в России (19%) и Украине (10%). Часто вспоминали о минских Играх в Казахстане, Великобритании, Азербайджане, Германии, Италии и Грузии.

II Европейские игры прошли в Минске с 21 по 30 июня. В них приняли участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран.-0-