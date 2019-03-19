Итальянские арбитры рассудят матч квалификации Евро-2020 Нидерланды - Беларусь

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч сборной Беларуси в квалификационной группе С 21 марта в гостях у команды Нидерландов будет судить бригада итальянских арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Его ассистентами будут Филиппо Мели и Алессандро Костанцо, резервный рефери - Даниэле Довери. Матч на поле стадиона "Фейеноорд" в Роттердаме начнется в 22.45 по белорусскому времени и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Также в четверг, 21 марта, в этой группе состоится матч в Белфасте: футболисты Северной Ирландии примут гостей из Эстонии. Во втором туре 24 марта подопечные Игоря Криушенко сыграют в североирландской столице, а голландцы встретятся с Германией в Амстердаме.-0-