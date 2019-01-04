Команда "Грифоны" одержала победу во втором матче финального этапа "Золотой шайбы"

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Грифоны" победила солигорский "Шахтер" со счетом 11:1 во втором матче финального этапа "Золотой шайбы" в дивизионе А в старшей возрастной группе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом периоде встречи в группе А на малой площадке "Чижовка-Арены" игроки "Шахтера" оказали упорное сопротивление. Однако "Грифоны" увеличили скорости на площадке во втором периоде и праздновали успех. Николай Лукашенко в прошедшем матче отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Во втором туре в группе А "Принеманские ястребы" сегодня обыграли жлобинский "Металлург" - 3:2.
Турнирное положение: "Грифоны" - 4 очка (2 матча), "Принеманские ястребы" - 4 (2), "Шахтер" - 0 (2), "Металлург" - 0 (2).
В группе Б во Дворце спорта в напряженной борьбе кобринская команда "Атлант" одержала победу над минской командой "Партизан" со счетом 2:1.
"В Кобрине много желающих заниматься хоккеем. Мы использовали все возможности в подготовке к соревнованиям. Результат в спорте непредсказуем, но в Минск мы приехали побеждать и постараемся побороться за выход в финал турнира. Ребята очень хотят выступить в решающем матче. Им иногда не хватает мастерства, некоторые моменты приходится исправлять в ходе игры, но пока для нас все складывается благополучно. Мы одержали две победы", - рассказал корреспонденту БЕЛТА главный тренер кобринских хоккеистов Алексей Капуза.
В другом матче группы Б "Сокол" из Могилевской области разгромил "Северную Столицу" - 13:2.
Турнирное положение: "Сокол" - 4 (2), "Атлант" - 4 (2) , "Партизан" - 0 (2), "Северная Столица" - 0 (2).
В третьем туре 5 января в группе А на малой площадке "Чижовка-Арены" встретятся "Шахтер" - "Металлург", "Принеманские ястребы" - "Грифоны". В группе Б во Дворце спорта сыграют "Партизан" - "Северная Столица", а "Атлант" будет противостоять "Соколу". Финал республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе состоится 7 января (в 14.00) на малой площадке "Чижовка-Арены".
Юных участников турнира 6 января также ожидает мастер-класс на большой площадке "Чижовка-Арены" от известных игроков Дайнюса Зубруса, Андрея Николишина, Дмитрия Христича, Ивана Новосельцева.
За матчами финального этапа "Золотой шайбы" любители хоккея могут наблюдать на интернет-канале Президентского спортивного клуба в YouTube.
Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб, детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-
Фото Максима Гучека
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