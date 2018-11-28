Лучшим полузащитником мира в 2018 году признан футболист Лука Модрич

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам опроса Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшим полузащитником мира в 2018 году признан один из лидеров мадридского "Реала" Лука Модрич.

Хорват в опросе набрал 272 балла и опередил Лионеля Месси из "Барселоны", который побеждал в этой номинации три года подряд (2015, 2017, 2018). На чемпионате мира по футболу в России Лука Модрич был признан лучшим игроком турнира. Третье место в опросе занял бельгиец Эден Азар ("Челси"), четвертое место - Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"). Бразилец Неймар стал пятым ("Пари Сен-Жермен"), шестая позиция у Поля Погба ("Манчестер Юнайтед").

Лучшим полузащитником среди футболисток признана игрок сборной Германии и французского "Лиона" Дженнифер Марожан.-0-