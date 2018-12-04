Михаил Мархель сменит Людаса Румбутиса на посту главного тренера молодежной сборной Беларуси по футболу

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером молодежной футбольной сборной Беларуси (U-21) назначен Михаил Мархель, который сменит на этом посту Людаса Румбутиса. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.
В последнее время 52-летний Михаил Мархель работал с юношескими сборными Беларуси различных возрастов.
Белорусская "молодежка" прошлого созыва не смогла пробиться в финальную стадию молодежного Евро-2019, заняв в своей квалификационной группе лишь 4-е место, пропустив вперед сверстников из Хорватии, Греции и Чехии.
На сегодняшнем заседании исполкома также были подведены итоги чемпионатов Беларуси среди мужских и женских команд, утверждены победители в индивидуальных и командных номинациях по итогам футбольного сезона 2018 года. Лауреаты получат свои награды сегодня во время церемонии "Звездный мяч - 2018", посвященной итогам сезона.-0-
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